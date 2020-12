Polanski: stupratore ma anche grande regista cinematografico

L'attrice francese Adèle Haenel si è resa protagonista di una sceneggiata, di cui ha parlato tutto il mondo. Si conferivano i premi César del cinema (gli equivalenti francesi degli Oscar) e uno dei premiati era Roman Polanski, che era stato proposto da 12 candidature. Un grande regista polacco, nell'occasione premiato per il film J'accuse. L'ufficiale e la spia, dedicato all'affare Dreyfus e alla riabilitazione del presunto colpevole.

Quando la giuria chiamò Polanski a ricevere il premio, il regista, consapevole di quanto sarebbe accaduto, non era presente. L'attrice ha lasciato, urlando, la sala, con un seguito di colleghe, al grido di «Vergogna», mentre per le scale del teatro una claque femminista incalzava: «Viva il pedofilo, che bravo il pedofilo». Le stesse scene di sit e contestazioni che femministe e membre del MeToo inventano ogni volta che un film di Polanski arriva sugli schermi.

A cosa si riferivano? Siamo nel 1977, Roman, a Los Angeles, drogò, stuprò e sodomizzò una giovane aspirante attrice di 13 anni. Fece 90 giorni di prigione in California. Quando però capì che il processo stava andando male per lui, lasciò gli Usa e si trasferì in Francia, dove vive tuttora (ha 80 anni). Non è il solo caso, di accuse simili. Ne ha avute almeno 5, una accaduta nel 1975, anche se denunciata solo ora («Ma chi si crede questo ebreo, si paragona all'innocente Dreyfus, quando invece è stato un violento e un pedofilo?»).

Nessuno può stare dalla parte dello stupratore e le reazioni eccessive delle femministe sono comprensibili e anche giuste, anche se non svolte nel luogo adeguato. Si rimane perplessi di fronte alla doppia vita di Roman Polanski. Il pensiero dei suoi vizi sessuali ci disturba e infastidisce. Ma restano i suoi film, che tutta la critica e gli esperti hanno dichiarato eccellenti. Compreso questo ultimo su Dreyfus. Mi viene di pensare per analogia a un artista altissimo, Caravaggio. Maestro, genio e rivoluzionario della pittura, dove ha segnato un'epoca, ma nella condotta disonesto e criminale. Malmenava e bastonava i nemici, litigava con tutti, anche coi cavalieri di Malta, prese a sassate la finestra della sua padrona di casa alla quale non pagava l'affitto, fu arrestato per possesso di armi e ingiurie alle guardie.

Ma soprattutto, nel 1606, uccise per contrasti di gioco un uomo e fu condannato a morte. Un vero delinquente lo giudichiamo. Giustamente. Ma questi atti inammissibili ci conducono certo a condannare la sua condotta, ma non certo a bruciare le sue pitture. Occorre distinguere: il giudizio morale non andrebbe confuso con quello estetico.

© Riproduzione riservata