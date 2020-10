Golf, pronto a tornare in campo a giugno

Il golf mondiale è pronto per ripartire. Diversamente al calcio, Formula 1, rugby e tennis, il golf ha già predisposto il piano per la ripresa delle proprie competizioni che hanno subito uno stop forzoso dal 9 al 15 marzo per il lockdown in conseguenza della pandemia di Covid-19. Nel circuito americano, il Pga Tour, che ha dovuto annullare 10 turni, sperava di ritrovare il cammino il 21 maggio, ma la data slitta ancora vista la situazione catastrofica, in termini di vite umane, che stanno vivendo gli Stati Uniti (più di 30 mila morti il 16 aprile). I professionisti si rivedranno l'11 giugno a Fort Worth (Texas) per il Charles Schwab Challenge. Al momento il Pga Tour si giocherà a porte chiuse nei primi quattro appuntamenti del nuovo calendario (14 date fino al 4 settembre). Per l'11 giugno è prevista anche la ripresa del Pga Tour femminile, le cui competizioni sono ferme dal 16 febbraio, con appuntamento a Grand Rapids (Michigan). La stagione femminile si allungherà fino al 13 dicembre, secondo quanto ha riportato Le Figaro.

Il circuito europeo ha registrato l'annullamento dell'Open di Francia (2-5 luglio) e del Bmw International Open (25-28 giugno). In attesa di ufficializzare il calendario della ripresa, al momento non ci sono ancora date per il ritorno delle competizioni che non sarà prima di settembre. Situazione proccupante anche per il Let (Ladies European Tour) del quale si sono giocati i primi tre tornei tra il 20 febbraio e il 14 marzo. La ripresa sarebbe programmata il 18 giugno a Evian, in Francia, per il Jabra Ladies Open.

Per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale, l'Open britannico maschile, la più antica competizione di golf al mondo (1ª edizione nel 1860), in programma dal 16 al 19 luglio, non ci sarà. L'edizione 149 slitta al 2021 (15-18 luglio). Il Pga Championship slitta: in programma dal 14 al 17 maggio è in programma dal 6 al 9 agosto a Harding Park in California e potrebbe giocarsi a porte chiuse. L'Us Open è spostato da giugno a settembre (17-20), a Winged Foot (New York). Il Masters slitta a novembre, dal 12 al 15. Nella sezione femminile, nessuno dei cinque Majeurs è stato annullato.

