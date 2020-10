Cancellata anche l'Oktoberfest

«Von wegen Dolce Vita», ma quando mai dolce vita, è il titolo dell'articolo di Mark Schieritz sulla Zeit. Gli italiani non sono cicale dissipatrici, colpevoli dei loro guai, come sospettano i tedeschi, e scrivono i giornali o dicono alcuni politici. Markus Steingart su Focus «il piatto più amato dagli iatalini non è la pizza, ma una bella pila di quattrini con un candelotto di dinamite». Il cristianodemocratico Friderich Merz, uno dei candidati alla successione della Merkel: «Grazie al coronavirus gli italiani cercano di ottenere dall'Europa crediti senza condizioni».

Non è vero, ha sostenuto Schieritz alla vigilia del vertice che domani a Bruxelles dovrebbe decidere gli interventi per rilanciare l'economia dopo l'emergenza. I bilanci dell'Italia sono in ordine, ha scritto, gli italiani non fanno nuovi debiti, ma sono schiacciati dagli interessi sui debiti pregressi, accumulati a partire dagli Anni Ottanta. Però, ha concluso, i governanti italiani sono colpevoli per non aver sfruttato i bassi interessi decisi dalla Bce, grazie a Draghi, per compiere investimenti vitali per aumentare la produttività.

Ma ieri era un'altra la notizia del giorno: la Oktoberfest non ci sarà, in apertura su tutte le pagine online di quotidiani e riviste. La decisione dimostra che il ritorno alla normalità non è prossimo, nonostante che da lunedì si sia cominciato a riaprire con prudenza.

Il sacrificio per Monaco è enorme, economico e emotivo. La festa risale al 1810, al matrimonio con la principessa Therese di Sassonia di Ludwig I, il re che amava l'Italia e le belle donne, e che perse la corona per Lola Montez. Solo per 21 volte si dovette rinunciare. La prima già nel 1813 per colpa di Napoleone. Nel 1853, come adesso, a causa del colera che provocò oltre 7mila vittime in Baviera e tremila a Monaco. Allora la città aveva 80 mila abitanti, quasi venti volte di meno, sarebbe come se il coronavirus provocasse oltre 50 mila morti.

L'Oktoberfest non si tenne neanche durante le due guerre mondiali, e nel 1923 a causa della disastrosa inflazione, un boccale di birra sarebbe costato una decina di miliardi di Reichsmark. L'anno scorso, un Krug, la misura minima da un litro, è arrivato a 11,70 euro, e gli oltre sei milioni di visitatori hanno tracannato sette milioni di litri. Il giro d'affari, tra birra, wurstel e cosciotti di maiale, è stato di un miliardo e 200 milioni di euro. Dubito che i bavaresi siano molto ligi con gli scontrini. Avranno incassato di più, ma il rischio è troppo grande. Per allestire 29 grandi tendoni, capaci di 120 mila posti a sedere, bisogna cominciare a lavorare all'inizio di luglio.

L'Oktoberfest è amata dagli stranieri, circa due milioni, al primo posto gli italiani, ed è impossibile controllare il contagio. «Il prossimo anno il piacere sarà maggiore», ha concluso filosoficamente Markus Söder. Nel 2021, l'Oktoberfest si terrà nel mese delle elezioni nazionali, e Söder potrebbe diventare il prossimo cancelliere. In forse è anche la Buchmesse a Francoforte, dal 14 al 18 ottobre, la più grande fiera del libro al mondo (300 mila visitatori, oltre 7 mila espositori).

Una consolazione: Soder, e il suo collega della Nord Renania Westfalia, Armin Laschet, danno per possibile la ripresa del campionato di calcio per il 9 maggio, ma a porte chiuse. Gli asili infantili resteranno chiusi fino al 31 agosto, tra le proteste dei genitori. I piccoli fino a tre anni sono 820 mila, meglio tenerli a casa per non mettere in pericolo i nonni.

A Lipsia, è morto ieri un italiano di 31 anni. Il giovane di Bergamo era uno dei pazienti inviati in Germania il 25 marzo perché in Italia mancavano i letti in terapia intensiva. Già in aereo, dicono i medici tedeschi, il giovane era assistito con i respiratori. «Abbiamo studiato il perché sia alto il numero dei morti in terapia intensiva», ha detto il dottor Clemens Wendtner, primario all'ospedale di Schwabing a Monaco. «Ci siamo consultati con i colleghi di New York, dove la mortalità raggiunge l'80%, da noi è inferiore al 30%. Come mai? È probabile che all'estero si venga ricoverati quando le condizioni sono critiche. A Monaco, l'85% viene curato a casa, find ai primi sintomi». Curato, non dimenticato.

